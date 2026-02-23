Матчи Скрыть

Легионер "Спартака" рассказал, в чем отличия чемпионатов Франции и России

Защитник "Спартака" Кристофер Ву сравнил Лигу 1 м РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Во Франции больше тактики и очень много молодых игроков, которые заточены на технику. В плане физики российский чемпионат сильнее.

Против любого нападающего в России очень тяжело играть, так как они все прекрасно готовы физически, тяжело выигрывать единоборства. Это очень хорошая лига", - сказал Ву.

24-летний центральный защитник Кристофер Ву является воспитанником клуба "Нанси". В чемпоинате Франции он также выступал за "Ланс" и "Ренн". Осенью прошлого года футболист присоединился в качестве свободного агента к московскому "Спартаку", подписав контракт до конца июня 2029 года. В этом сезоне игрок сборной Камеруна провел за красно-белых 13 матчей и не отметился голевыми действиями.

Источник: "Матч ТВ"

