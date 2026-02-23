"Гигантская удача для "Краснодара". Черышев - о трансфере Боселли

- Здорово, что у "Краснодара" такая классная селекция. Но "Пари НН" столкнётся с большими проблемами. Клуб лишился лидера.
Боселли - гигантская удача для "Краснодара", но огромная потеря для "Пари НН". Непонятно, когда и кем нижегородцы смогут его заменить, - цитирует Черышева Metaratings.ru.
Уругвайский форвард выступал за нижегородский клуб с осени 2023 года. За это время он провёл 75 матчей, забил 24 мяча и сделал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается примерно в 1,5 млн евро.
После 18 туров РПЛ "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков.