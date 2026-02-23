Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
2 - 1 2 1
ЕлимайЗавершен

"Гигантская удача для "Краснодара". Черышев - о трансфере Боселли

Дмитрий Черышев оценил переход нападающего Хуана Боселли из "Пари НН" в "Краснодар" и отметил, что трансфер может серьёзно повлиять на обе команды.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению российского тренера, южане усилили атаку, тогда как нижегородцы лишились ключевого игрока.

- Здорово, что у "Краснодара" такая классная селекция. Но "Пари НН" столкнётся с большими проблемами. Клуб лишился лидера.

Боселли - гигантская удача для "Краснодара", но огромная потеря для "Пари НН". Непонятно, когда и кем нижегородцы смогут его заменить, - цитирует Черышева Metaratings.ru.

Уругвайский форвард выступал за нижегородский клуб с осени 2023 года. За это время он провёл 75 матчей, забил 24 мяча и сделал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается примерно в 1,5 млн евро.

После 18 туров РПЛ "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится