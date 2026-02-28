Оренбургская команда добилась уверенного результата - 2:0. Счёт в матче был открыт на 34-й минуте - Максим Савельев вывел хозяев вперёд. Спустя три минуты Артём Дзюба отправил мяч в сетку и сравнял счёт, однако после видеопросмотра взятие ворот отменили из-за положения вне игры.
Окончательный результат был установлен во втором тайме: на 71-й минуте Эмирджан Гюрлюк реализовал пенальти.
После этого тура тольяттинский клуб с 21 очком сохраняет девятую позицию в таблице. "Оренбург" набрал 15 баллов, поднялся на 13-е место и сумел покинуть зону прямого вылета.
Голы: Савельев, 34, Гюрлюк, 71 (пен.)
"Оренбург": Овсянников, Ведерников, Паласиос, Муфи, Ценов (Татаев, 72), Пуэбла, Аванесян (Квеквескири, 72), Куль (Ду Кейрос, 72), Гюрлюк (Касимов, 90+1), Савельев (Гузина, 84), Томпсон
"Акрон": Гудиев, Эсковаль, Бокоев, Роча, Фернандес, Хосонов, Бистрович (Кузьмин, 75), Лончар (Джаковац, 61), Пестряков (Севикян, 75), Болдырев (Беншимол, 61), Дзюба
Предупреждения: Аванесян, 27, Эсковаль, 28, Кузьмин, 83
"Оренбург" обыграл "Акрон" и покинул зону прямого вылета
Фото: ФК "Оренбург"