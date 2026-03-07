Новости
Главные новости
Матчи
12
Скрыть
Сегодня (5)
Завтра (7)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Ростов
16:45
Балтика
Не начат
Нижний Новгород
19:00
Сочи
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Челябинск
14:30
Спартак Кострома
Не начат
Чайка
15:00
Сокол
Не начат
Черноморец
15:00
СКА-Хабаровск
Не начат
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Енисей
11:00
КАМАЗ
Не начат
Оренбург
12:00
Зенит
Не начат
Крылья Советов
14:30
Динамо Мх
Не начат
Рубин
17:00
Краснодар
Не начат
ЦСКА
19:30
Динамо
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Торпедо
16:00
Родина
Не начат
Нефтехимик
17:30
Факел
Не начат
Россия
РПЛ
2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Краснодар
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Балтика
Спартак
Ахмат
Динамо
Рубин
Акрон
Ростов
Динамо Махачкала
Крылья Советов
Оренбург
Нижний Новгород
Сочи
Газизов рассказал о ситуации с иранским игроком "Динамо" на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
Генеральный директор махачкалинского "
Динамо
" Шамиль Газизов заявил о поддержке иранского полузащитника дагестанского клуба Мохаммаджавада Хоссейннеджада.
Фото: "Чемпионат"
28 февраля началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана.
"Джавад держится, мы на постоянном контакте с ним. Клуб делает все возможное для него", - сказал Газизов "
РБ Спорт
".
После 19 туров махачкалинцы располагаются на 12 месте в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков.
Шамиль Газизов
Динамо Мх
Опубликовал:
Владислав
