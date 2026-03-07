Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Газизов рассказал о ситуации с иранским игроком "Динамо" на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил о поддержке иранского полузащитника дагестанского клуба Мохаммаджавада Хоссейннеджада.
Фото: "Чемпионат"
28 февраля началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана.

"Джавад держится, мы на постоянном контакте с ним. Клуб делает все возможное для него", - сказал Газизов "РБ Спорт".


После 19 туров махачкалинцы располагаются на 12 месте в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков.

