Ловчев оценил игру "Балтики" в текущем сезоне

Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о выступлении "Балтики" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Балтика"
Ловчев считает "Балтику" командой, которую боятся.

"У "Балтики" совершенно хуже игра не стала. Более того, они добротнейшая команда, которую боятся.
"Зенит" боится "Балтику", - сказал Ловчев "Матч ТВ".


После возобновления сезона калининградцы дважды проиграли "Зениту" со счётом 0:1 — сначала в чемпионате, а потом и в Кубке России. По мнению Варатынова, команда не заслуживала такого результата.

После 19 туров "Балтика" с 35 очками занимает 5-е место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Матч команды с "Ростовом" (11-е место, 21 очко) пройдёт в субботу, 7 марта, на "Ростов Арене". Начало — в 16:30 мск.

