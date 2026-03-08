Экс-игрок "Ювентуса" выступил за возвращение России на международные турниры

Бывший нападающий туринского "Ювентуса" хотел бы, чтобы российские футбольные клубы и сборные снова принимали участие в турнирах ФИФА и УЕФА.

Фото: пресс-служба Кубка Легенд

Надеюсь, что ФИФА и УЕФА примут решение о возвращении вашей страны", — отметил Божинов в разговоре со "Спорт-Экспрессом"

Болгарин Валерий Божинов приехал в Москву для участия в Кубке Легенд. Он поделился впечатлениями от столицы России, а также высказался на тему отстранения местных клубов и сборных от международных соревнований."Я второй раз приехал в Россию. Большая честь быть тут, сыграть на Кубке Легенд. Люблю Москву и Россию. Когда учился в школе в Болгарии, на уроках истории нам говорили, как много ваша страна сделала для нас и нашей жизни. Без России не существовало бы Болгарии.РПЛ была сильным чемпионатом. До всей политической ситуации российский футбол вообще был на топ-уровне!Российские футбольные команды не принимают участия в турнирах ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.