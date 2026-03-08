Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

Енисей
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Экс-игрок "Ювентуса" выступил за возвращение России на международные турниры

Бывший нападающий туринского "Ювентуса" хотел бы, чтобы российские футбольные клубы и сборные снова принимали участие в турнирах ФИФА и УЕФА.
Фото: пресс-служба Кубка Легенд
Болгарин Валерий Божинов приехал в Москву для участия в Кубке Легенд. Он поделился впечатлениями от столицы России, а также высказался на тему отстранения местных клубов и сборных от международных соревнований.

"Я второй раз приехал в Россию. Большая честь быть тут, сыграть на Кубке Легенд. Люблю Москву и Россию. Когда учился в школе в Болгарии, на уроках истории нам говорили, как много ваша страна сделала для нас и нашей жизни. Без России не существовало бы Болгарии.

РПЛ была сильным чемпионатом. До всей политической ситуации российский футбол вообще был на топ-уровне!

Надеюсь, что ФИФА и УЕФА примут решение о возвращении вашей страны", — отметил Божинов в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Российские футбольные команды не принимают участия в турнирах ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.

