Гершкович - о поражении "Зенита": надо искать причины в себе

"Говоря про поражение "Зенита" в матче с "Оренбургом", никогда не надо винить погодные условия, состояние поля — оно одинаково для всех.
Надо искать причины не в этом, а в себе", - сказал Гершкович "Чемпионату".
Вчера, 8 марта, петербургский "Зенит" на выезде уступил "Оренбургу" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами отметились Александр Соболев, Эмиль Ценов и Евгений Болотов. Петербуржцы не реализовали два удара с одиннадцатиметровой отметки.
По итогам 20 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 42 набранными очками, оренбуржцы располагаются на 13 месте с 18 баллами в своем активе.