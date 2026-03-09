Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
0 - 2 0 2
Ахмат1 тайм
Спартак
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм

Гершкович - о поражении "Зенита": надо искать причины в себе

Чемпион СССР по футболу Михаил Гершкович прокомментировал поражение "Зенита" от "Оренбурга" в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Оренбурга".

"Говоря про поражение "Зенита" в матче с "Оренбургом", никогда не надо винить погодные условия, состояние поля — оно одинаково для всех.
Надо искать причины не в этом, а в себе", - сказал Гершкович "Чемпионату".


Вчера, 8 марта, петербургский "Зенит" на выезде уступил "Оренбургу" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами отметились Александр Соболев, Эмиль Ценов и Евгений Болотов. Петербуржцы не реализовали два удара с одиннадцатиметровой отметки.

По итогам 20 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 42 набранными очками, оренбуржцы располагаются на 13 месте с 18 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится