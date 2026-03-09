После зимней паузы бело-голубые провели 3 игры, одержав победы над "Крыльями Советов" (4:0), "Спартаком" (5:2) и ЦСКА (4:1).
"Движение прекрасное, команда просто летит, а ей ещё и прёт. Это весело и красиво, болельщикам это дарит удовольствие", - сказал Созин "Чемпионату".
По итогам 20 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 27 набранными очками в своем активе.
Созин высказался о выступлении "Динамо"
Футбольный эксперт Андрей Созин оценил последние результаты московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва