Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
16:30
АхматНе начат
Спартак
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
14:00
УралНе начат
Шинник
15:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
17:00
Волга УлНе начат

Созин высказался о выступлении "Динамо"

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил последние результаты московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
После зимней паузы бело-голубые провели 3 игры, одержав победы над "Крыльями Советов" (4:0), "Спартаком" (5:2) и ЦСКА (4:1).

"Движение прекрасное, команда просто летит, а ей ещё и прёт. Это весело и красиво, болельщикам это дарит удовольствие", - сказал Созин "Чемпионату".

По итогам 20 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 27 набранными очками в своем активе.

