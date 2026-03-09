Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Локомотив
16:30
АхматНе начат
Спартак
19:00
АкронНе начат

Первая лига

Ротор
14:00
УралНе начат
Шинник
15:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
17:00
Волга УлНе начат

Соболев поделился эмоциями от 100 забитых голов за карьеру

Нападающий "Зенита" Александр Соболев высказался о 100-м забитом голе за свою карьеру.
Фото: ФК "Зенит"
Александр Соболев отличился в матче 20-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:2).

"Тише едешь, дальше будешь. Клуб 100", - написал нападающий в своем телеграмм-канале.


Напомним, Александр Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" в 2024 году. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

