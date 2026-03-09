Созин - о ЦСКА: потенциал огромный, но борьбы за чемпионство не будет

Созин считает, что ЦСКА не поборется за золотые медали РПЛ в текущем сезоне.
"Потенциал у этого ЦСКА огромный, но в реальности борьбы за чемпионство в этом сезоне не будет. В будущем – да. А пока что им бы побороться за тройку", - сказал Созин "Чемпионату".
Последние два матча в чемпионате "армейцы" проиграли - "Ахмату" (0:1) и московскому "Динамо" (1:4). На данный момент подопечные Фабио Челестини занимают четвертое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков в 20 матчах. В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с "Балтикой".
Фото: ПФК ЦСКА