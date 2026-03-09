Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
16:30
АхматНе начат
Спартак
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
14:00
УралНе начат
Шинник
15:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
17:00
Волга УлНе начат

Созин - о ЦСКА: потенциал огромный, но борьбы за чемпионство не будет

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил перспективы ЦСКА стать чемпионом РПЛ в этом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
Созин считает, что ЦСКА не поборется за золотые медали РПЛ в текущем сезоне.

"Потенциал у этого ЦСКА огромный, но в реальности борьбы за чемпионство в этом сезоне не будет. В будущем – да. А пока что им бы побороться за тройку", - сказал Созин "Чемпионату".

Последние два матча в чемпионате "армейцы" проиграли - "Ахмату" (0:1) и московскому "Динамо" (1:4). На данный момент подопечные Фабио Челестини занимают четвертое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков в 20 матчах. В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с "Балтикой".

