Червиченко - о разгроме "Локомотива": преимущество в одного игрока сказалось

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info крупную победу "Рубина" над "Локомотивом" в матче 21 тура РПЛ (3:0).
- Неожиданно немного. Хотя судьи с этими красными совсем поплыли. Преимущество "Рубина" в одного игрока, конечно же, сказалось. Теперь получается, что у нас две команды в отрыве: "Локомотив" потихонечку отваливается от чемпионской гонки, но посмотрим. Печально только, что у нас основную роль играют судьи, и все разговоры сейчас об их решениях, - сказал Червиченко.

"Рубин" имеет в активе 29 очков и располагается на восьмой позиции в таблице РПЛ. "Локомотив" с 41 баллом занимает третье место.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

