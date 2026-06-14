Бевеев ответил, является ли Талалаев главным тренером его карьеры

Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев высказался о работе с Андреем Талалаевым.

Фото: ФК "Балтика"

Не скажу, что Талалаев главный тренер в моей карьере, это было бы обидно для других, но, конечно же, Андрей Викторович внес большой вклад в мою футбольную карьеру, - цитирует Бевеева "Матч ТВ"

По словам Бевеева, Талалаев внес большой вклад в его карьеру.- При нем я попал в сборную и сделал большой рывок в плане футбола. Есть много специалистов, которые привнесли в мою карьеру какие?то детали.Мингиян Бевеев выступает за калининградскую "Балтику" с лета 2025 года, он провел за клуб во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,8 миллионов евро. Дебют футболиста за сборную России состоялся в октябре 2025 года.По итогам минувшего сезона калининградцы заняли шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков в 30 встречах.