Воспитанник "Спартака" - о бывшем игроке "красно-белых": он был для РПЛ как Роналду

- Он был для РПЛ как Роналду. Реально не знаю, как у него получалось так стабильно каждый сезон по 20 голевых действий делать. Это был очень сильный игрок для РПЛ, - цитирует Мелкадзе Legalbet.
Промес выступал за "Спартак" в два периода - с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024-й. За это время нападающий провёл 235 матчей, забил 114 мячей и отдал 59 результативных передач.
Также нидерландец остаётся лучшим бомбардиром среди иностранных футболистов в истории московского клуба. Вместе со "Спартаком" он выиграл чемпионат России, Кубок страны и Суперкубок.