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Воспитанник "Спартака" - о бывшем игроке "красно-белых": он был для РПЛ как Роналду

Нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе высоко оценил уровень бывшего форварда "Спартака" Квинси Промеса, назвав его одной из главных звёзд российского чемпионата последних лет.
Фото: ФК "Спартак"
Мелкадзе отметил вклад Промеса в успехи московского клуба.

- Он был для РПЛ как Роналду. Реально не знаю, как у него получалось так стабильно каждый сезон по 20 голевых действий делать. Это был очень сильный игрок для РПЛ, - цитирует Мелкадзе Legalbet.

Промес выступал за "Спартак" в два периода - с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024-й. За это время нападающий провёл 235 матчей, забил 114 мячей и отдал 59 результативных передач.

Также нидерландец остаётся лучшим бомбардиром среди иностранных футболистов в истории московского клуба. Вместе со "Спартаком" он выиграл чемпионат России, Кубок страны и Суперкубок.

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