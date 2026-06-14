Комик Азамат Мусагалиев рассказал, верит ли он в чемпионство "Спартака"

- Конечно. Не было ни одного сезона, когда я не верил в это. Верю, что «Спартак» в лучших традициях заберет золото. Спустя почти 10 лет, - приводит слова Мусагалиева "СЭ".
Напомним, что по итогам минувшего сезона петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь тел стал чемпионом России. Московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 52 набранными очками в своем активе. В последний раз красно-белые становились чемпионами страны по итогам сезона-2016/17.