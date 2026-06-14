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Манчини покинул пост главного тренера "Аль-Садда"

Роберто Манчини покинул пост главного тренера "Аль-Садда".
Фото: Getty Images
О расставании с итальянским специалистом катарский клуб сообщил в своих социальных сетях.

- Небольшой, но такой значимый период с огромным количеством замечательных воспоминаний. Спасибо, Роберто Манчини, мы надеемся, что однажды эта история продолжится. Всего вам наилучшего на следующем этапе пути, ещё увидимся! - говорится в сообщении клуба.

Итальянец возглавил "Аль-Садд" в ноябре прошлого года и уже в первом полноценном сезоне привёл команду к чемпионскому титулу.

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