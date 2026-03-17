Шишкин ответил, верит ли в победу "Спартака" в матче с "Динамо"

Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча команды с московским "Динамо" в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Первый полуфинал со счётом 5:2 выиграли динамовцы. По мнению Шишкина, несмотря на такую внушительную разницу мячей, ставить крест на "Спартаке" не нужно.

"Учитывая последние результаты "Спартака", не стал бы ставить на команде крест. "Динамо" хорошо вышло из зимней паузы, но есть минусы в обороне, которые были всегда. У спартаковцев должен быть запредельный настрой, им должна сопутствовать удача.

Если удастся быстро забить гол, а лучше два, "Динамо" это надломит психологически, и команда затрясётся. "Спартаку" терять нечего, но надо построже играть сзади", — передаёт слова Шишкина "Матч ТВ".

Ответная игра 1/2 финала Пути РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" пройдёт на "Лукойл Арене" завтра, 18 марта. Начало — в 20:45 мск.

