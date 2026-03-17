Шишкин ответил, верит ли в победу "Спартака" в матче с "Динамо"

"Учитывая последние результаты "Спартака", не стал бы ставить на команде крест. "Динамо" хорошо вышло из зимней паузы, но есть минусы в обороне, которые были всегда. У спартаковцев должен быть запредельный настрой, им должна сопутствовать удача.
Если удастся быстро забить гол, а лучше два, "Динамо" это надломит психологически, и команда затрясётся. "Спартаку" терять нечего, но надо построже играть сзади", — передаёт слова Шишкина "Матч ТВ".
Ответная игра 1/2 финала Пути РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" пройдёт на "Лукойл Арене" завтра, 18 марта. Начало — в 20:45 мск.