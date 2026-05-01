Наумов: предполагал, что "Локомотив" потеряет очки, он боится каждой осечки

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче с "Динамо" в 28 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- Я предполагал, что будет ничья, и "Локомотив" потеряет очки в матче с "Динамо". Потому что "Динамо" играет раскрепощенно, им терять нечего. А "Локомотив" боится каждой осечки. Матч получился, получился интересный, на встречных курсах. Равная игра, а результат - закономерный.

- "Локомотив" возьмёт бронзу?

- Вполне возможно. Два очка от "Спартака". Единственный тяжёлый момент - карточка Батракова и дисквалификация. И без него они будут играть с "Балтикой". Все от этого матча зависеть будет. Если "Балтику" пройдут - третьими останутся.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

