В руководстве "Динамо" высказались о новом лимите на легионеров

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пивоварова, нужна определенность по новому лимиту на легионеров, чтобы выстраивать трансферную кампанию.

- По поводу лимита понимания нет. Нужна определённость, трансферная кампания впереди.

Оптимальный срок принятия такого решения — за год. Чтобы изменение было плавным, но это пожелание. 10 лет назад лимит принимался за неделю. Сейчас это будет очень дискомфортно, - цитирует Пивоварова "Чемпионат".

Напомним, что ранее Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в российском футболе будет изменен лимит на легионеров. По его словам, лимит будет вводиться поэтапно и первые изменения вступят в силу уже со следующего сезона, а через несколько лет правило будет приведено к формуле "10+5".

На данный момент клубам Российской Премьер-Лиги разрешено иметь в своем распоряжении 13 иностранных футболистов и выпускать на поле не более 8 легионеров одновременно.

