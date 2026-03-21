Соболев: для "Виража" я никогда не стану своим

"Понятно, что для "Виража" я никогда не стану своим. Но я это понимал еще тогда, когда только переходил сюда. Но опять же, это никак не повлияет на мою игру за "Зенит" – я в любом случае буду выкладываться на все 100%", - сказал Соболев.
Александр Соболев пополнил состав "Зенита" в августе 2024 года, перейдя из московского "Спартака". Действующее трудовое соглашение 29-летнего центрального нападающего с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2027-го.
В текущем сезоне российский форвард провел за команду 28 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 8 голов и отдал 2 результативных паса.
