Рассказов высказался о ситуации с продлением контракта с "Крыльями"

"Пишут, что не хочу продлевать? Такого нет. Мне нечего сказать. Когда буду принимать решение? Время покажет. Может быть, завтра, может, послезавтра. Не знаю.
Мы же общаемся. Диалог есть. Я люблю "Крылья". Благодарен им. Всегда готов остаться. Время покажет", - сказал Рассказов.
Николай Рассказов, играющий на позиции крайнего защитника, является воспитанником московского "Спартака". Игрок покинул стан красно-белых и перешел в "Крылья Советов" в январе 2023 года. Его контракт с самарским клубом истекает этим летом.
В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел за команду 26 матчей и отметился 4 голевыми передачами. Кубковая игра против "Локомотива" стала для Рассказова юбилейной 100-й в футболке самарцев.
Источник: "Чемпионат"