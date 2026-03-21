Рассказов высказался о ситуации с продлением контракта с "Крыльями"

Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов прокомментировал ситуацию с продлением соглашения с клубом.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Пишут, что не хочу продлевать? Такого нет. Мне нечего сказать. Когда буду принимать решение? Время покажет. Может быть, завтра, может, послезавтра. Не знаю.

Мы же общаемся. Диалог есть. Я люблю "Крылья". Благодарен им. Всегда готов остаться. Время покажет", - сказал Рассказов.

Николай Рассказов, играющий на позиции крайнего защитника, является воспитанником московского "Спартака". Игрок покинул стан красно-белых и перешел в "Крылья Советов" в январе 2023 года. Его контракт с самарским клубом истекает этим летом.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел за команду 26 матчей и отметился 4 голевыми передачами. Кубковая игра против "Локомотива" стала для Рассказова юбилейной 100-й в футболке самарцев.

Источник: "Чемпионат"

