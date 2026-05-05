"Арсенал" обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов

Встреча завершилась победой лондонской команды со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Букайо Сака.
В первом матче, напомним, команды сыграли вничью - 1:1. Таким образом, "канониры" сыграют в финале Лиги чемпионов с победителем противостояния "ПСЖ" - "Бавария".
1/2 финала. Ответный матч
Первый матч - 1:1
Гол: Сака, 45.
"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори (Инкапье, 58), Льюис-Скелли, Райс, Эзе (Мадуэке, 57), Сака (Эдегор, 57), Троссард (Мартинелли, 83), Дьёкереш.
"Атлетико": Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Ле Норман (Сёрлот, 57), Льоренте, Коке, Симеоне (Кардозо, 57), Лукман (Молина, 57), Гризманн (Баэна, 66), Альварес (Альмада, 66).
Предупреждения: Пубиль, 81, Коке, 90+5, Калафьори, 90+5.