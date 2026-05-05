Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Арсенал
1 - 0 1 0
Атлетико2 тайм

Клуб АПЛ интересуется игроком, которого хочет подписать "Зенит" - ESPN

Полузащитник "Ботафого" Данило привлёк внимание сразу нескольких европейских клубов.
Фото: Getty Images
Как сообщает ESPN, интерес к бразильцу проявляют "Зенит", "Атлетико", "Ньюкасл", "Байер" и "Наполи". По данным источника, руководство "Ботафого" рассчитывает увеличить стоимость игрока после возможного вызова на чемпионат мира 2026 года.

Сейчас клуб оценивает хавбека примерно в 30 миллионов евро, однако сумма может вырасти до 40 миллионов. До начала турнира переговоры по трансферу начинать не планируют.

За "Ботафого" Данило выступает с лета 2025 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится