Как сообщает ESPN, интерес к бразильцу проявляют "Зенит", "Атлетико", "Ньюкасл", "Байер" и "Наполи". По данным источника, руководство "Ботафого" рассчитывает увеличить стоимость игрока после возможного вызова на чемпионат мира 2026 года.
Сейчас клуб оценивает хавбека примерно в 30 миллионов евро, однако сумма может вырасти до 40 миллионов. До начала турнира переговоры по трансферу начинать не планируют.
За "Ботафого" Данило выступает с лета 2025 года.
Клуб АПЛ интересуется игроком, которого хочет подписать "Зенит" - ESPN
Полузащитник "Ботафого" Данило привлёк внимание сразу нескольких европейских клубов.
Фото: Getty Images