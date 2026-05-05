Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Арсенал
1 - 0 1 0
АтлетикоЗавершен

"Арсенал" может стать седьмым клубом из Англии, выигравшим Лигу чемпионов

Выход в финал Лиги чемпионов сохранил "Арсеналу" шанс впервые выиграть главный еврокубок.
Фото: УЕФА
Если лондонцы возьмут трофей, то станут седьмым английским клубом, которому удалось победить в турнире.

Ранее Лигу чемпионов среди представителей Англии выигрывали "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ноттингем Форест", "Манчестер Сити" и "Астон Вилла".

В решающем матче турнира "Арсенал" сыграет с победителем пары "Бавария" - "ПСЖ".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится