"Арсенал" может стать седьмым клубом из Англии, выигравшим Лигу чемпионов

Если лондонцы возьмут трофей, то станут седьмым английским клубом, которому удалось победить в турнире.
Ранее Лигу чемпионов среди представителей Англии выигрывали "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ноттингем Форест", "Манчестер Сити" и "Астон Вилла".
В решающем матче турнира "Арсенал" сыграет с победителем пары "Бавария" - "ПСЖ".
Выход в финал Лиги чемпионов сохранил "Арсеналу" шанс впервые выиграть главный еврокубок.
