Дивеев рассказал о своем состоянии здоровья

Сейчас все хорошо. Состояние еще не хорошее, но все нормально", - сказал Дивеев.
Напомним, ранее Игорь Дивеев не попал в стартовый состав "Зенита" на домашнюю игру 21-го тура Российской Премьер-лиги против "Спартака" (2:0). Центральный защитник начал матч в запасе и вешел на замену в начале второго тайма.
Встречу с махачкалинским "Динамо" (1:0) в рамках первого этапа полуфианала Пути регионов Кубка России Дивеев начал в старте петербургской команды и провел на поле все 90 минут.
