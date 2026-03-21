Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
13:45
Ростов
ЦСКА
16:00
Динамо Мх
Краснодар
18:15
Нижний Новгород
Балтика
20:30
Сочи

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
15:00
Волга Ул
КАМАЗ
17:00
Черноморец

Дивеев рассказал о своем состоянии здоровья

Защитник "Зенита" и сборной России Игорь Дивеев рассказал о своем самочувствии.
Фото: ФК "Зенит"
"Перед матчем со "Спартаком" выбыл на три дня, не тренировался. Принимали решение за день до игры. Был разговор с Семаком и с доктором, что посмотрим. Будем следить за самочувствием, не болит ли голова, нет ли температуры. Когда проснулся, понял, что все хорошо, сказал Сергею Богдановичу, что буду готов помочь команде.

Сейчас все хорошо. Состояние еще не хорошее, но все нормально", - сказал Дивеев.

Напомним, ранее Игорь Дивеев не попал в стартовый состав "Зенита" на домашнюю игру 21-го тура Российской Премьер-лиги против "Спартака" (2:0). Центральный защитник начал матч в запасе и вешел на замену в начале второго тайма.

Встречу с махачкалинским "Динамо" (1:0) в рамках первого этапа полуфианала Пути регионов Кубка России Дивеев начал в старте петербургской команды и провел на поле все 90 минут.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится