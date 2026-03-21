Защитник "Спартака": мы сможем обыграть "Зенит" в гостях

Футболист "Спартака" Александер Джику высказался о матче против "Зенита" в рамках Кубка России.
Футболист заявил, что команда сможет победить "Зенит" в рамках Кубка России.

"Готовы ли мы отомстить "Зениту" в кубковой встрече? Конечно! Шансы равны, мы должны бороться все 90 минут и отдать все силы на поле.

Я думаю, мы можем обыграть их, даже если это будет гостевая игра", - сказал Джику Metaratings.

Матч петербургского "Зенита" против московского "Спартака" на "Газпром Арене" в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России состоится 8 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Ранее, 14 марта, подопечные Сергея Семака одержали победу над красно-белыми в 21-м туре РПЛ со счетом 2:0.

