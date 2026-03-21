Агент Батракова высказался о возможном переходе в европейский клуб

"Контакты и консультации с европейскими партнерами есть, они идут в рабочем процессе. Но на данный момент какого-то конкретного предложения у "Локомотива" по Алексею нет.Сейчас для него приоритетом является выступление и помощь команде в этом сезоне. Что касается клуба в Европе, то абы куда точно не пойдем", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "железнодорожников" 28 матчей, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.