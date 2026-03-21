- Машина колумбийская, - написал Генич в своём телеграм-канале.
Напомним, нападающий оформил покер и стал главным героем встречи, которая завершилась разгромной победой "Краснодара" со счётом 5:0.
После этой победы "Краснодар" набрал 49 очков и продолжает лидировать в таблице РПЛ. На второй строчке располагается "Зенит", у которого 45 очков, но есть одна игра в запасе.
Генич двумя словами отреагировал на яркий матч Кордобы
Константин Генич коротко отреагировал на яркую игру Джона Кордобы в матче против "Пари НН".
Фото: ФК "Краснодар"