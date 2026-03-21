Голкипер ЦСКА допустил ошибку, после которой отличился Гамид Агаларов.
По данным Opta, это уже второй эпизод в сезоне, приведший к голу после ошибки Акинфеева. В прошлый раз подобное происходило ещё в 2010 году. Тогда вратарь также допустил результативную ошибку в игре с "Ростовом" (0:1).
Сейчас ЦСКА идёт четвёртым с 39 очками. В следующем туре команда встретится с "Акроном" 4 апреля.
Акинфеев обновил редкую антисерию в РПЛ
Игорь Акинфеев отметился результативной ошибкой в матче с махачкалинским "Динамо" (3:1) и обновил редкую для себя статистику.
