- "Краснодар" с первых минут очень активно начал игру. У нас не получилось справиться с давлением, пропустили два быстрых гола и не смогли взять игру под свой контроль.
- В перерыве в раздевалке о чем шла речь?
- Меня там не было, разминался на поле. Не знаю, что было в раздевалке.
- В чем были шансы "Пари НН" во втором тайме?
- Когда соперник уставший и тренер делает замены, мы должны выходить и усиливать игру. К сожалению, сегодня это не получилось.
- Как можно объяснить такие качели, когда у "Пари НН" хорошие матчи получаются, а потом поражение 0:5?
- Не могу назвать причину. Видимо, "Краснодар" слишком хорош был сегодня. А мы могли намного лучше сыграть.
- Есть ощущение, что "Краснодар" больше других заслуживает чемпионство?
- Я как воспитанник "Краснодара" готов сказать, что да, "Краснодар" больше заслуживает чемпионства в этом сезоне.
Футболист "Пари НН": "Краснодар" был слишком хорош сегодня
Футболист "Пари НН" Артём Сидоренко дал комментарий после матча 22-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:5).
Фото: ФК "Пари НН"