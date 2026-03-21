Футболист "Пари НН": "Краснодар" был слишком хорош сегодня

Футболист "Пари НН" Артём Сидоренко дал комментарий после матча 22-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:5).
- "Краснодар" с первых минут очень активно начал игру. У нас не получилось справиться с давлением, пропустили два быстрых гола и не смогли взять игру под свой контроль.

- В перерыве в раздевалке о чем шла речь?

- Меня там не было, разминался на поле. Не знаю, что было в раздевалке.

- В чем были шансы "Пари НН" во втором тайме?

- Когда соперник уставший и тренер делает замены, мы должны выходить и усиливать игру. К сожалению, сегодня это не получилось.

- Как можно объяснить такие качели, когда у "Пари НН" хорошие матчи получаются, а потом поражение 0:5?

- Не могу назвать причину. Видимо, "Краснодар" слишком хорош был сегодня. А мы могли намного лучше сыграть.

- Есть ощущение, что "Краснодар" больше других заслуживает чемпионство?

- Я как воспитанник "Краснодара" готов сказать, что да, "Краснодар" больше заслуживает чемпионства в этом сезоне.

