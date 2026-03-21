- "Краснодар" сейчас на подъёме. Посмотрите, сколько он в предыдущих матчах назабивал. И сейчас великолепный матч провел. "Зенит" намного хуже выступает. И это говорит о том, что завтра в матче "Динамо" и "Зенита" мы можем увидеть концовку чемпионата.
По тому, как выглядит "Динамо", у них больше шансов, чем у "Зенита", а "Краснодар" - лучшая команда в чемпионате. Но что-то может зависеть и от того, как будут работать судьи, будут ли ошибки в работе.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: в матче "Динамо" и "Зенита" мы можем увидеть концовку чемпионата
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info крупную победу "Краснодара" над "Пари НН" (5:0).
Фото: ФК "Краснодар"