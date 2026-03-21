Кривцов: надеемся, что Кордоба проставится после покера

Футболист "Краснодара" Никита Кривцов высказался после матча 22-го тура РПЛ с "Пари НН" (5:0).
Фото: ФК "Краснодар"
- Как поздравили Джона с покером?

- Джона поздравили аплодисментами. Пожелали удачи в сборной. Надеемся, после приезда из сборной проставится как-то, в ресторан сводит команду.

- Сегодня казалось, что игра сильно дается. Или были проблемы? По ощущениям, что разрывали.

- Это по счету так кажется. На самом деле даже в начале игры при 2:0 не было понимания, как нужно прессинговать. И я терял своего оппонента, которого должен опекать.

- Начало этой части чемпионата оказалось сложным для "Краснодара". Но по последним матчам ощущение, что команда нашла свою игру.

- Физический тонус со сборов стал нормальным. Вся команда на 100 процентов себя чувствует. С "Рубином", c ЦСКА не получилось. Потом с ребятами поговорили, что нужно исправиться. Сейчас три очень хорошие игры выдали.

- Чего ждешь от выезда в Грозный? Насколько там непросто играть?

- Везде непросто играть - и дома, и на выезде. Пока не разбирали. После паузы все будет понятно.

- Тяжело после таких голов удержаться от свехкреативного празднования? Выработали какую-то фишку свою?

- Нужно держать себя в руках и понимать, когда можно креативно праздновать, а когда нет.

- Можно ли сказать, что "Краснодар" больше всех достоин чемпионства в этом сезоне?

- Все хотим стать чемпионами. Но нужно продолжать играть так, как в последних трех матчах.

- Твой гол можно назвать одним из самых красивых в этом сезоне?

- Один из лучших точно.

- Домашняя заготовка?

- Да.

- Нет ли давления на "Краснодар"?

- Да нет, какое давление. Последние игры показали, что на нас ничего не давит и все хорошо.

