Отмечается, что московский клуб планирует подписать левого защитника и закрыть эту позицию в ближайшее трансферное окно.
После 22-го тура "красно-белые" имеют в активе 35 очков и занимают шестое место в таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является "Краснодар", набравший 49 очков.
В следующем матче столичная команда сыграет против "Локомотива", встреча состоится 5 апреля.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Стало известно, на какую позицию "Спартак" готовит трансфер - источник
"Спартак" рассматривает вариант усиления обороны перед новым сезоном чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"