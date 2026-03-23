Мостовой высказался о победе "Зенита" над "Динамо"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу "Зенита" над "Динамо" (3:1) в 22 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Мостового, результат игры совпал с ожиданиями - "Зенит" выглядел лучше "Динамо".

- Игра совпала с ожиданиями, предполагал победу "Зенита" примерно с такой разницей, как получалась сегодня.

С первых минут было видно, что "Зенит" лучше выглядел. Футболисты питерской команды больше хотели эти три очка, такое ощущение было на протяжении всей игры! - цитирует Мостового "СЭ".

В 22 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над московским "Динамо" со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Джон Джон, Александр Соболев и Максим Глушенков, автором единственного гол в составе бело-голубых стал Артур Гомес.

По итогам 22 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 48 набранными очками. Подопечные Ролана Гусева располагаются на девятой строчке с 30 баллами в своем активе.

