"Пусть играет". В "Динамо" высказались о будущем своего игрока

"Луис Чавес уже давно тренируется в общей группе, сейчас впервые появился в заявке. Мы рады и ждём, что скоро выйдет на поле.
Его будущее в "Динамо"? Пусть играет", - сказал Пивоваров "Чемпионату".
В конце июня 2025 года Луис Чавес получил разрыв крестообразной связки правого колена, находясь в расположении сборной Мексики.
Опорный полузащитник выступает в составе московского "Динамо" с конца августа 2023 года. Всего за бело-голубых футболист провел 59 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.