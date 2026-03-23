"Пусть играет". В "Динамо" высказались о будущем своего игрока

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о Луисе Чавесе.
Фото: ФК "Динамо"
Павел Пивоваров рад, что футболист может выйти на поле в ближайшее время.

"Луис Чавес уже давно тренируется в общей группе, сейчас впервые появился в заявке. Мы рады и ждём, что скоро выйдет на поле.

Его будущее в "Динамо"? Пусть играет", - сказал Пивоваров "Чемпионату".

В конце июня 2025 года Луис Чавес получил разрыв крестообразной связки правого колена, находясь в расположении сборной Мексики.

Опорный полузащитник выступает в составе московского "Динамо" с конца августа 2023 года. Всего за бело-голубых футболист провел 59 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

