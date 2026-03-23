Мажич считает, что российские клубы должны участвовать в международных турнирах

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал отстранение российских клубов от международных соревнований.

Российские клубы — классные, у них хорошее оборудование, стадионы. Они 100% должны участвовать в международных соревнованиях", — отметил Мажич в разговоре с "Матч ТВ"

По словам Мажича, российский менталитет не понятен европейцам."Я здесь уже два с половиной года. Россия — самая большая и самая красивая страна в мире. Я понимаю её и русский менталитет, а в Европе многие этого не понимают.Россия, российские клубы и судейство многое потеряли в футбольном плане. С другой стороны, то же самое можно сказать про УЕФА.Напомним, что российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.