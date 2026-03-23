Экс-игрок "Зенита" высказался о сильнейшем правом защитнике команды на данный момент

"Мантуан феерически стал играть на этой позиции, является боевой единицей. Сейчас сильнее Мантуана у "Зенита" справа в защите никого нет, поэтому он будет играть", - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".
Бразильский защитник выступает за петербургскую команду с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.
Вчера, 22 марта, команда Сергея Семака одержала выездную победу над московским "Динамо" в матче 22 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Джон Джон, Александр Соболев и Максим Глушенков, в составе бело-голубых - Артур Гомес.
На данный момент петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков в 22-х матчах. Подопечные Сергея Семака одержали 14 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в чемпионате России.
