Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Родина
5 - 2 5 2
ЧайкаЗавершен

Слишкович заявил, что Станкович использовал Гарсию не на той позиции

Бывший тренер "Спартака" Владимир Слишкович обвинила Деяна Станковича, ранее возглавлявшего красно-белых, в неправильном использовании нападающего москвичей Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"
Станкович покинул "Спартак" в конце 2025 года.


"Он всегда играл центрального нападающего.
Если не ошибаюсь, он везде играл у Станковича, только не там. Если его взяли на позицию нападающего, то пусть он там и играет", - сказал Слишкович в выпуске "Спартак Шоу".

В нынешнем сезоне Ливай Гарсия вышел на поле в 24 матчах во всех турнирах в составе красно-белых и записал на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач.

В 22 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал сухую выездную победу над "Оренбургом" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме - отметились Ливай Гарсия и Руслан Литвинов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится