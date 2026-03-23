Слишкович заявил, что Станкович использовал Гарсию не на той позиции

"Он всегда играл центрального нападающего.Если не ошибаюсь, он везде играл у Станковича, только не там. Если его взяли на позицию нападающего, то пусть он там и играет", - сказал Слишкович в выпуске "Спартак Шоу".
В нынешнем сезоне Ливай Гарсия вышел на поле в 24 матчах во всех турнирах в составе красно-белых и записал на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач.
В 22 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал сухую выездную победу над "Оренбургом" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме - отметились Ливай Гарсия и Руслан Литвинов.