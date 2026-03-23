Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Родина
5 - 2 5 2
ЧайкаЗавершен

Аршавин - о Соболеве: выглядит очень здорово

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин оценил выступление нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
Аршавин считает, что игрок выглядит очень здорово.

"Он выглядит очень здорово. Помимо голов, он стал выигрывать больше борьбы, мне кажется, меньше терять мяч", - сказал Аршавин в выпуске "Это футбол, брат".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в конце августа 2024 года. После возобновления текущего сезона нападающий провел за сине-бело-голубых 6 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится