Аршавин - о Соболеве: выглядит очень здорово

Аршавин считает, что игрок выглядит очень здорово.
"Он выглядит очень здорово. Помимо голов, он стал выигрывать больше борьбы, мне кажется, меньше терять мяч", - сказал Аршавин в выпуске "Это футбол, брат".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в конце августа 2024 года. После возобновления текущего сезона нападающий провел за сине-бело-голубых 6 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин оценил выступление нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
