Талалаев отметил, что команда будет бороться до конца в каждом матче.
"Балтика" никого не боится. Мы просто анализируем наших соперников и ищем пути решения в нашу пользу исхода матча с любой командой. И бороться будем до конца", - сказал Талалаев "СЭ".
Ранее Талалаев получил дисквалификацию на четыре матча после инцидента в игре с ЦСКА, когда помешал введению мяча в игру, что привело к конфликту на поле.
На данный момент "Балтика" с 42 очками располагается на 4 месте турнирной таблицы РПЛ. В прошлом сезоне команда выиграла Первую лигу.
Талалаев: "Балтика" никого не боится
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался об игре своей команды в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"