Челябинск
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Родина
5 - 2 5 2
ЧайкаЗавершен

Талалаев: "Балтика" никого не боится

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался об игре своей команды в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
Талалаев отметил, что команда будет бороться до конца в каждом матче.

"Балтика" никого не боится. Мы просто анализируем наших соперников и ищем пути решения в нашу пользу исхода матча с любой командой. И бороться будем до конца", - сказал Талалаев "СЭ".

Ранее Талалаев получил дисквалификацию на четыре матча после инцидента в игре с ЦСКА, когда помешал введению мяча в игру, что привело к конфликту на поле.

На данный момент "Балтика" с 42 очками располагается на 4 месте турнирной таблицы РПЛ. В прошлом сезоне команда выиграла Первую лигу.

