Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Родина
5 - 2 5 2
ЧайкаЗавершен

Талалаев высказался о своей дисквалификации

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал свою четырехматчевую дисквалификацию из-за инцидента в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Балтика"
Талалаев заявил, что клуб подаст апелляцию.

"Мы, скорее всего, подадим апелляцию на четвертый матч дисквалификации, который мне приписали за провокацию. Потому что я настаиваю на том, что я никого ни на что негативное не провоцировал, я просто задерживал игру", - сказал Талалаев "Матч ТВ".

Ранее Талалаев получил дисквалификацию на четыре матча после инцидента в игре с ЦСКА, когда помешал введению мяча в игру, что привело к конфликту на поле.

На данный момент "Балтика" с 42 очками располагается на 4 месте турнирной таблицы РПЛ. В прошлом сезоне команда выиграла Первую лигу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится