Талалаев заявил, что клуб подаст апелляцию.
"Мы, скорее всего, подадим апелляцию на четвертый матч дисквалификации, который мне приписали за провокацию. Потому что я настаиваю на том, что я никого ни на что негативное не провоцировал, я просто задерживал игру", - сказал Талалаев "Матч ТВ".
Ранее Талалаев получил дисквалификацию на четыре матча после инцидента в игре с ЦСКА, когда помешал введению мяча в игру, что привело к конфликту на поле.
На данный момент "Балтика" с 42 очками располагается на 4 месте турнирной таблицы РПЛ. В прошлом сезоне команда выиграла Первую лигу.
Талалаев высказался о своей дисквалификации
