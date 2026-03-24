Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Родина
5 - 2 5 2
ЧайкаЗавершен

Желудков - об игроке ЦСКА: он поймал какую-то звёздочку

Юрий Желудков, в прошлом выступавший за "Зенит", высказался о конфликте между защитником ЦСКА Роберто Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
Он жёстко оценил поведение футболиста и подчеркнул, что подобные эпизоды недопустимы.

- Мойзес поймал какую-то звёздочку. Надо, конечно, на место поставить. Это вообще ни в какие ворота. Что он из себя там возомнил? Его удаляют чуть ли не в каждой игре, - передаёт слова Желудкова "Чемпионат".

После кубковой встречи с "Краснодаром" защитник повздорил с главным тренером, после чего его временно отстранили от работы с командой. В этом сезоне на счету Мойзеса 27 игр за ЦСКА, в которых он забил два мяча и сделал три голевые передачи.

ЦСКА после 22 туров идёт на пятой строчке в таблице чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится