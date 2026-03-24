Желудков - об игроке ЦСКА: он поймал какую-то звёздочку

- Мойзес поймал какую-то звёздочку. Надо, конечно, на место поставить. Это вообще ни в какие ворота. Что он из себя там возомнил? Его удаляют чуть ли не в каждой игре, - передаёт слова Желудкова "Чемпионат".
После кубковой встречи с "Краснодаром" защитник повздорил с главным тренером, после чего его временно отстранили от работы с командой. В этом сезоне на счету Мойзеса 27 игр за ЦСКА, в которых он забил два мяча и сделал три голевые передачи.
ЦСКА после 22 туров идёт на пятой строчке в таблице чемпионата России.