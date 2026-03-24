Челябинск
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Родина
5 - 2 5 2
ЧайкаЗавершен

Ещенко объяснил, за счёт чего "Спартак" стал меньше пропускать

Андрей Ещенко, ранее защищавший цвета "Спартака", оценил изменения в игре команды в обороне.
Фото: ФК "Спартак"
Он отметил, что после неудачного отрезка "красно-белые" стали действовать надёжнее и сократили количество ошибок.

- Футболисты переосмыслили свою игру, стараются действовать проще в обороне – отсюда и результат. В этом сезоне команда уже достаточно "привезла" голов в свои ворота, потеряла много очков, - передаёт слова Ещенко "Матч ТВ".

На старте весенней части чемпионата москвичи пропустили 10 мячей в трёх матчах, однако затем выдали серию без пропущенных голов с игры.

Сейчас "Спартак" имеет 38 очков и занимает шестое место в таблице. В следующем туре коллектив Хуана Карседо примет дома "Локомотив", матч пройдёт в апреле.

