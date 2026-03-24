По условиям игры он должен был подать любой сигнал, если считает кого-то лучше себя.
Во время эфира Генич никак не отреагировал на ряд известных фамилий, включая Дениса Алхазова, Романа Нагучева, Дмитрия Шнякина, Владимира Стогниенко и многих других.
Однако при упоминании Дениса Казанского комментатор сразу остановил квиз, тем самым выделив именно этого коллегу.
В текущем сезоне РПЛ лидирует в таблице "Краснодар", набравший 49 очков. В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив". РПЛ продолжится после паузы на матчи национальных команд.
Генич назвал единственного комментатора, которого считает лучше себя
Константин Генич принял участие в квизе на канале "Коммент.Шоу", где ему зачитывали фамилии коллег-комментаторов.
Фото: соцсети Генича