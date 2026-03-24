Суперкомпьютер оценил перспективы "Динамо" в сезоне

Суперкомпьютер Opta оценил перспективы московского " Динамо " в текущем сезоне РПЛ.

Фото: ФК "Динамо"

По данным аналитической модели, у столичного клуба отсутствуют шансы на попадание в призовую тройку. При этом вероятность завершить чемпионат на четвёртой позиции оценивается всего в 0,2 процента. Наиболее вероятным исходом для команды считается 7-е место - такой вариант получил 48% по расчётам.



На данный момент команда имеет в активе 30 очков и располагается на 7-й строчке таблицы.