Игрок сборной России - о ЧМ-2026: фиг его знает, какое место заняли бы

Александр Сильянов высказался о возможном возвращении сборной России на международную арену.

Защитник отметил, что не берётся делать прогнозы на будущее команды.



- Ходит много разговоров, когда нас допустят до международных соревнований. Думаете ли об этом? Как бы мы выступили на ЧМ-2026, если бы отобрались?



- Когда допустят, не хочется загадывать. С каждый днем все меняется, все непонятно. А какое место бы заняли - тоже фиг его знает.



- Что можешь рассказать про сборную Никарагуа?



- Пока не успели изучить. Посмотрим теорию и изучим.



