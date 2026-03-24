Игрок сборной России - о ЧМ-2026: фиг его знает, какое место заняли бы

Александр Сильянов высказался о возможном возвращении сборной России на международную арену.
Фото: ФК "Локомотив"
Защитник отметил, что не берётся делать прогнозы на будущее команды.

- Ходит много разговоров, когда нас допустят до международных соревнований. Думаете ли об этом? Как бы мы выступили на ЧМ-2026, если бы отобрались?

- Когда допустят, не хочется загадывать. С каждый днем все меняется, все непонятно. А какое место бы заняли - тоже фиг его знает.

- Что можешь рассказать про сборную Никарагуа?

- Пока не успели изучить. Посмотрим теорию и изучим.

Rusfootball.info

