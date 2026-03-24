Напомним, 27 марта российская команда сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта проведёт встречу с Мали в Санкт?Петербурге.
- Какие ощущения? Все прекрасно. Город принял отлично. Погода дождливая, но все равно приятно.
- Успели познакомиться с базой? Как вам уровень?
- Уровень топ. Мне кажется, даже в Европе мало таких.
- В начале тренировки вы тренировались по парам и практически во всех парах были одноклубники. Специально так получилось?
- Больше по друзьям, кто с кем дружит. Пары сами определяли, не тренерский штаб.
- Что тренировали сегодня?
- Тренировали больше оборону под Никарагуа.
- Настолько сильно опасаетесь Никарагуа?
- А что, нам не тренироваться теперь? (улыбается)
- Насколько будет не хватать в сборной Батракова и Дивеева?
- Без них будет тяжелее, но мы справимся.
- Известно, что с Алексеем?
- Еще перед матчем с "Акроном" он чувствовал голеностоп, но сыграл. А после еще хуже себя почувствовал.
- Как в сборной Сафонова встретили? В статусе звезды приехал?
- Он и в прошлый раз уже также приезжал. Уже был в "ПСЖ".
- Как оцените результаты "Локомотива"?
- Неудовлетворительно. Кроме последнего матча (с "Акроном" 5:1). Из Кубка вылетели, одна победа, ничья и поражение. Плюс две красные в трех матчах. Поэтому неудовлетворительный результат.
Сильянов: тренировали оборону под Никарагуа
Футболист сборной России Александр Сильянов поделился впечатлениями от сборов национальной команды.
Фото: РФС