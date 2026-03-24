Сильянов: тренировали оборону под Никарагуа

Футболист сборной России Александр Сильянов поделился впечатлениями от сборов национальной команды.
Фото: РФС
Напомним, 27 марта российская команда сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта проведёт встречу с Мали в Санкт?Петербурге.

- Какие ощущения? Все прекрасно. Город принял отлично. Погода дождливая, но все равно приятно.

- Успели познакомиться с базой? Как вам уровень?

- Уровень топ. Мне кажется, даже в Европе мало таких.

- В начале тренировки вы тренировались по парам и практически во всех парах были одноклубники. Специально так получилось?

- Больше по друзьям, кто с кем дружит. Пары сами определяли, не тренерский штаб.

- Что тренировали сегодня?

- Тренировали больше оборону под Никарагуа.

- Настолько сильно опасаетесь Никарагуа?

- А что, нам не тренироваться теперь? (улыбается)

- Насколько будет не хватать в сборной Батракова и Дивеева?

- Без них будет тяжелее, но мы справимся.

- Известно, что с Алексеем?

- Еще перед матчем с "Акроном" он чувствовал голеностоп, но сыграл. А после еще хуже себя почувствовал.

- Как в сборной Сафонова встретили? В статусе звезды приехал?

- Он и в прошлый раз уже также приезжал. Уже был в "ПСЖ".

- Как оцените результаты "Локомотива"?

- Неудовлетворительно. Кроме последнего матча (с "Акроном" 5:1). Из Кубка вылетели, одна победа, ничья и поражение. Плюс две красные в трех матчах. Поэтому неудовлетворительный результат.

