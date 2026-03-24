Сильянов: тренировали оборону под Никарагуа

Напомним, 27 марта российская команда сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта проведёт встречу с Мали в Санкт?Петербурге.- Какие ощущения? Все прекрасно. Город принял отлично. Погода дождливая, но все равно приятно.- Уровень топ. Мне кажется, даже в Европе мало таких.- Больше по друзьям, кто с кем дружит. Пары сами определяли, не тренерский штаб.- Тренировали больше оборону под Никарагуа.- А что, нам не тренироваться теперь? (улыбается)- Без них будет тяжелее, но мы справимся.- Еще перед матчем с "Акроном" он чувствовал голеностоп, но сыграл. А после еще хуже себя почувствовал.- Он и в прошлый раз уже также приезжал. Уже был в "ПСЖ".- Неудовлетворительно. Кроме последнего матча (с "Акроном" 5:1). Из Кубка вылетели, одна победа, ничья и поражение. Плюс две красные в трех матчах. Поэтому неудовлетворительный результат.