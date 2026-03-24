Напомним, 27 марта российская команда сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта проведёт встречу с Мали в Санкт?Петербурге.
- Какие ощущения после возвращения из расположения клуба в сборную?
- Смена картинки, впереди два матча, готовимся. Я приехал в родной регион, всегда рад приехать Краснодар. Готовимся.
- Как вам база "Краснодара"?
- На базе я уже второй раз. Это фантастика! Больше нечего добавить.
- Что-то знаете о сборной Никарагуа?
- Детально не готовились. Впереди теория, все посмотрим, нам расскажут. Игры дома? Всегда приятнее играть в России, чем в других странах. У меня на игру придут родственники. Это дополнительная мотивация.
Фомин - о базе "Краснодара": это фантастика
Полузащитник сборной России Даниил Фомин после тренировки национальной команды пообщался с журналистами.
Фото: ФК "Динамо"