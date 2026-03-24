Петров прокомментировал дебютный вызов в сборную России

Футболист "Балтики" Максим Петров поделился впечатлениями от дебютного вызова в национальную сборную России.
Фото: ФК "Балтика"
- Поздравляем с первым в карьере вызовом в сборную. Попробуй описать свои эмоции.

- У каждого футболиста одинаковые чувства и эмоции. Очень приятно. Это главная команда страны. К этому стремятся все российские футболисты.

- В сборной с кем больше поддерживаешь общение?

- Когда приехал сначала, то боле с одноклубниками. У меня друг Сильянов тут, Морозов. С Сильяновым в "Локомотиве" мы прошли большую часть времени.

- С Карпиным состоялся разговор?

- Да, в Новогорске. Мы с Бевеевым ходили к нему в комнату, познакомились.

- Как Талалаев отреагировал на вызов?

- Конечно, поздравил. Сказал, чтобы проверял себя, чтобы доказывал.

- Во время тренировки Карпин к тебе часто подходил. Раскроешь, что говорил?

- Детали нет, но логично, что ко мне чаще подходит, потому что я первый раз на тренировке. И тактику объяснял мне больше, чем другим.

- Он тобой остался доволен сегодня?

- Он мне не сказал об этом.

- В каком матче планируете сыграть?

- В каком сыграть - это не мне решать. Хотелось бы выйти в матче за сборную.

- Что стало для вас новым в сборной?

- Для меня все новое. Я на этой позиции не играл и так не оборонялся, как у Карпина.

