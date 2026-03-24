Петров прокомментировал дебютный вызов в сборную России

Футболист "Балтики" Максим Петров поделился впечатлениями от дебютного вызова в национальную сборную России.

- Поздравляем с первым в карьере вызовом в сборную. Попробуй описать свои эмоции.



- У каждого футболиста одинаковые чувства и эмоции. Очень приятно. Это главная команда страны. К этому стремятся все российские футболисты.



- В сборной с кем больше поддерживаешь общение?



- Когда приехал сначала, то боле с одноклубниками. У меня друг Сильянов тут, Морозов. С Сильяновым в "Локомотиве" мы прошли большую часть времени.



- С Карпиным состоялся разговор?



- Да, в Новогорске. Мы с Бевеевым ходили к нему в комнату, познакомились.



- Как Талалаев отреагировал на вызов?



- Конечно, поздравил. Сказал, чтобы проверял себя, чтобы доказывал.



- Во время тренировки Карпин к тебе часто подходил. Раскроешь, что говорил?



- Детали нет, но логично, что ко мне чаще подходит, потому что я первый раз на тренировке. И тактику объяснял мне больше, чем другим.



- Он тобой остался доволен сегодня?



- Он мне не сказал об этом.



- В каком матче планируете сыграть?



- В каком сыграть - это не мне решать. Хотелось бы выйти в матче за сборную.



- Что стало для вас новым в сборной?



- Для меня все новое. Я на этой позиции не играл и так не оборонялся, как у Карпина.



