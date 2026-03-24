Матчи Скрыть

Футболист "Балтики" высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Футболист "Балтики" Максим Петров высказался о выступлении калининградской команды после возобновления чемпионата России.
Фото: ФК "Балтика"
- Первые игры после рестарта получились чуть хуже, чем планировали. Но уже набираем форму все больше и больше.

- Есть цели какие-то? Может, войти в тройку?

- Мы хотим быть как можно выше, выкладываемся по полной. Мы будем делать все возможное.

- Чемпионских амбиций нет? Талалаев говорит, что "Балтика" будет бороться до конца. Как вы внутри воспринимаете таких слова?

- Конечно, ситуация складывается так, что мы можем конкурировать. Дальше будет все зависит от нас.

- Бросить вызов "Зениту" и "Краснодару" готовы?

- Будем стараться.

Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится