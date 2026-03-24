Петров заявил, что "Балтика" справится без Талалаева

Футболист "Балтики" Максим Петров высказался о дисквалификации наставника команды Андрея Талалаева на четыре матча РПЛ.

- Как в команде отреагировали на долгую дисквалификацию Талалаева?



- Мы все знаем. До игры готовы на сто процентов. Конечно, Талалаев когда на скамейке он может поменять тактику, мотивирует, заряжает. Но думаю, мы и сами справимся, - сказал футболист.



"Балтика" с 42 очками в копилке идёт на четвёртой строчке в чемпионате России, отставая от лидирующего "Краснодара" на семь очков.



